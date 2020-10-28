В Днепре вымогатель годами терроризировал мужчину из-за несуществующего долга

В Днепре 33-летний местный житель в течение нескольких лет вымогал при помощи угроз у горожанина несуществующий долг на сумму 620 тысяч гривен.

Злоумышленника задержали 20 октября во время передачи части суммы – 170 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Злоумышленник был задержан. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

По месту жительства вымогателя провели обыск, были изъяты вещественные доказательства правонарушения. На данный момент проверяется причастность мужчины к другим преступлениям на территории города. В полиции устанавливают всех пострадавших и соучастников произошедшего.

Правоохранители установили, что к инциденту может быть причастен еще один человек, который исполнял роль водителя. Его также хотят привлечь к уголовной ответственности.

По факту вымогательства в полиции открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители изъяли улики. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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