В Днепре введут строгий карантин: названа дата

В Днепре с четверга, 25 марта, вводят строгие карантинные ограничения из-за тяжелой ситуации с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил глава города Борис Филатов. Он отметил, что такие меры приняты, пока город еще не находится в "красной" зоне карантина и чтобы избежать коллапса в медицинской системе.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00:00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время", – написал мэр.

Согласно протоколу №30 заседания специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера было решено организовать дистанционное обучение для учеников 5-11 классов. Младшие классы будут учиться в обычном режиме.

Также было запрещено:

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать места самоизоляции и обсервации;

проводить массовые мероприятия больше 1человека на 4 м² или с заполняемой зала более 50%;

посещать учебные заведения, если на самоизоляции находится более половины учеников и персонала.

Что разрешено:

работа общественного транспорта, но все пассажиры должны быть в масках;

работа общепита с 7:00 до 24:00;

работа учреждений культуры, если в зале заняты не более 50% мест;

проведения официальных спортивных мероприятий, если заполнены не более 50% мест;

неотложные и срочные меры по госпитализации;

деятельность гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных учреждений;

деятельность спортзалов, фитнес-центров, если здесь находится не более одного человека на 10 квадратных метров.

могут работать бассейны.

Ранее сообщалось, что в областной больнице имени Мечникова в Днепре по состоянию на 22 марта находится самое большое количество тяжелых больных коронавирусом с начала пандемии.

Как писал OBOZREVATEL, врач-пульмонолог Светлана Гук сказала, что в Украине критическая ситуация с COVID-19 и нужен локдаун.