В Днепре врач застрелился из-за подозрения на COVID-19 – СМИ

В Днепре в квартире многоэтажки на улице Гоголя обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с огнестрельным ранением.

Горожанин, который свел счеты с жизнью, был врачом областной больницы имени Мечникова. Как сообщает "Днепр оперативный", рядом с погибшим лежал пистолет.

На месте происшествия работал следователь. По словам правоохранителей, предварительной причиной самоубийства медика является подозрение на коронавирус. На данный момент известно, что горожанин, который являлся также офицером запаса, застрелился из травматического оружия.

Вдова погибшего также работает в больнице имени Мечникова. По словам соседей пары, мужчина регулярно избивал супругу. Все детали инцидента устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре за сутки коронавирусом заболели больше 360 человек. Зафиксированы два новых летальных случая.