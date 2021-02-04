В Днепре водитель развернулся посреди проспекта и попал в масштабное ДТП. Фото и видео

В Днепре на Слобожанском проспекте водитель Renault, по предварительной информации, развернулся через две сплошные полосы и попал в масштабное ДТП.

Авария произошла в районе улицы Бердянской, возле Mcdonald’s. Водитель двигался в крайнем ряду в сторону Подгородного, пишут "Информатор" и "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В результате автомобиль столкнулся с внедорожником Nissan и отлетел в металлическое ограждение. Водителя Renault госпитализировали в областную больницу имени Мечникова с тяжелой черепно-мозговой травмой. В ДТП сильно пострадали оба автомобиля.

На участке проспекта от виадука до торгового центра "Наша правда" образовалась огромная пробка. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые разберутся в деталях ДТП.

Ранее OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных "пьяных" аварий января (фото и видео 18+). По официальным данным, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3541 человек.