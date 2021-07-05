В Днепре водитель авто трижды переехал женщину и скрылся с места аварии. Фото

В Днепре автомобиль "Славута" сбил женщину, после чего водитель сдал назад и еще дважды переехал пострадавшую. После совершения наезда виновник ДТП скрылся.

Как сообщает "Информатор", авария произошла в понедельник, 5 июля, на улице Вологодской возле дома №122. По информации свидетелей и местных жителей, за рулем якобы находился бывший сожитель женщины, от которого та недавно ушла. Как передает ТСН, преступление могло быть местью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно установлено, что машина двигалась по улице Вологодской и за Холодильной наехала на женщину, которая переходила дорогу. Авто протащило ее около 20 метров, затем сдало назад, еще дважды переехало и скрылось с места ДТП.

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Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Позже полиция обнаружила авто на улице Сакко, но за рулем был другой человек. Водителя сейчас разыскивает полиция.

Мужчина, который видел аварию, сообщил журналистам, что знает и потерпевшую, и водителя. Ей 44, а он – на несколько лет старше.

ДТП случилось возле дома пострадавшей, куда та переехала за несколько дней до этого. Ранее она проживала вместе с бывшим парнем, который ее и сбил, отметили свидетели. Вероятно, водитель поджидал свою жертву.

Врачи заявили, что угроза жизни пациентки сохраняется. Ей уже сделали две операции.

"Ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом плечевой кости, разрыв печени. Состояние ее тяжелое, она на искусственной вентиляции легких", – рассказал заместитель медицинского директора по хирургической помощи областной больницы имени Мечникова Юрий Скребец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре авто на скорости протаранило легковушку и загорелось, есть жертва.