В Днепре во время пожара погибли три человека. Фото и видео

В Новокодацком районе Днепра три человека погибли на пожаре, который поздно вечером 15 декабря произошол в одноэтажном доме на двух владельцев.

Известно, что погибшие – мужчины, причины возгорания устанавливаются. Об этом сообщает сайт Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о возгорании на улице Николая Хвылевого пожарным сообщили в 23:15. На место происшествия был направлен личный состав двух государственных пожарно-спасательных частей.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тела трех человек мужского пола, их личные данные устанавливают правоохранители. В то же время издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники пишет, якобы по этому адресу нелегально проживали бездомные.

В пожаре сгорела деревянная пристройка к дому, а также его перекрытие и крыша. Пожарным удалось локализовать возгорание площадью 65 квадратных метров в 00:17 и ликвидировать его через час. К этому были привлечены 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине трое несовершеннолетних отравились, вероятно, алкоголем. Их госпитализировали в реанимацию.