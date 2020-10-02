В Днепре во время крупного пожара погибла 81-летняя женщина. Фото

В пятницу, 2 октября, в 07:44 в Днепре произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла женщина.

Огонь охватил дом по улице Мукачевской, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли спасатели и установили, что пожар возник ориентировочно в комнате летней кухни. Огонь охватил крышу, деревянные конструкции летней кухни, хозяйственную постройку и частично жилой дом.

В Днепре во время крупного пожара погибла 81-летняя женщина Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Общая площадь пожара составила около 120 кв. метров, поэтому к месту дополнительно привлечено отделение второй государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Отметим, что во время пожара погибла 81-летняя женщина.

В Днепре во время крупного пожара погибла 81-летняя женщина Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В результате пожара уничтожены крыша, деревянные конструкции летней кухни, хозяйственная постройка и имущество, микроавтобус "Volkswagen Transporter", который находился во дворе, а также повреждены пластиковые оконные рамы жилого дома.

Пожар локализован в 8:34 и ликвидирован в 10:02.

В Днепре во время крупного пожара погибла 81-летняя женщина Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

К ликвидации пожара привлечено 12 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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