В Днепре в руках у 5-летнего ребенка взорвалась страйкбольная граната

В субботу, 10 октября, в Днепре 5-летний мальчик пострадал из-за взрыва страйкбольной гранаты.

Опасный предмет сдетонировал прямо у ребенка в руках. Инцидент случился в доме на улице Минусинской, сообщает Информатор.

Известно, что малыш вместе с родителями находился в гостях у бабушки. В какой-то момент он остался без присмотра взрослых и решил поиграть с гранатой, которую нашел в комнате.

В результате мальчик получил минно-взрывную травму обоих кистей, лица и грудной клетки, закрытый перелом фаланги и рану нижней губы. Потерпевшего госпитализировали в областную детскую клиническую больницу на Космической.

Ребенка прооперировали, сейчас он находится в отделении травматологии. Состояние мальчика оценивается как стабильное.

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