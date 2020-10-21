В Днепре в результате столкновения легковушек пострадала девушка. Фото

В среду, 21 октября, в Днепре на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Шинной столкнулись Volkswagen и Lada.

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка "немца". С места происшествия ее забрала "скорая", сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, водитель Volkswagen объезжала пробку на проспекте Богдана Хмельницкого по разделительной полосе. Подъезжая к перекрестку, женщина продолжила движение на "зеленый" сигнал светофора, который только загорелся.

В это время водитель Lada заканчивал маневр, двигаясь по Шинной. Женщина за рулем "немца" не заметила ВАЗ и ударила его в бок.

В Днепре столкнулись две легковушки. Информатор

Авария случилась на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Шинной. Информатор

В результате пострадала девушка. Информатор

Потерпевшую госпитализировали в больницу. Информатор

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