В Днепре в результате пожара в девятиэтажке погиб мужчина. Фото с места ЧП

Алина Рашевская Происшествия 12:45, 18.10.2020

В субботу, 17 октября, в Шевченковском районе Днепра горела квартира в девятиэтажке, расположенной на улице Гладкова.

Из горящего помещения не успел выбраться 59-летний отец владельца квартиры. Бездыханное тело мужчины спасатели обнаружили в спальне во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На месте происшествия работали сразу две бригады чрезвычайников. Огонь удалось потушить спустя 20 минут. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

В Днепре горела квартира в девятиэтажке.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В результате пожара погиб мужчина.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в квартире многоэтажки нашли мертвыми двух молодых женщин.

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Днепр Происшествия

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