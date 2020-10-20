В Днепре в результате ночного ДТП пострадал пешеход. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:40, 20.10.2020

В понедельник, 19 октября, в Днепре на Донецком шоссе водитель Daewoo сбил мужчину.

Авария случилась напротив рынка "Видный" в районе пешеходного перехода. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, автомобиль двигался по шоссе в сторону ТЦ "Караван". Шел ли пострадавший по зебре – установит следователь. Мужчину с переломом ноги и ЧМТ доставили в городскую больницу №6.

Информатор
Информатор
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Новомосковск врачи забили тревогу из-за критической нехватки в больницах необходимого для борьбы с коронавирусом медицинского оборудования.

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Днепр Происшествия

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