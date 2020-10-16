В Днепре в квартире многоэтажки нашли мертвыми двух молодых женщин

София Закревская Происшествия 14:30, 16.10.2020 Обновлено: 15:02, 16.10.2020

В четверг утром, 15 октября, около 11:00 в Днепре на улице Владимира Вернадского в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили тела двух женщин.

Инцидент произошел в жилом комплексе "Башни", сообщает "Информатор". Полицию на место происшествия вызвал друг погибших. Внимание! Фото 18+

Умершие женщины приходились друг другу подругами, им было 28 и 30 лет. На их телах не обнаружили признаков насильственной смерти, в квартире все осталось нетронутым.

Женщинам было 28 и 30 лет.
Информатор

По предварительной информации, гражданки умерли от остановки сердца. По неподтвержденным данным, причиной этого могла стать передозировка наркотиками. Точные обстоятельства их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В комментарии OBOZREVATEL пресс-служба полиции Днепра пока не подтвердила информацию о смерти вследствие передозировки наркотиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре пропавшего без вести мужчину нашли мертвым. Тело горожанина обнаружили в лесополосе.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Главарей "ДНР" и "ЛНР" можем взять в плен, – генерал ВСУ

Азербайджанские военные отбили более 40 населенных пунктов в Карабахе, – Алиев

Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы

Зеленский заговорил о следующих опросах украинцев и предложил темы

В Евросоюзе заявили, что многие нардепы "Слуги народа" помогают оккупации России