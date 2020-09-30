В Днепре в ДТП с переворотом пострадали два человека. Фото

В среду, 30 сентября, в Днепре на Слобожанском проспекте автомобиль Audi влетел в Honda.

Удар был такой силы, что "немец" перевернулся на крышу. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пострадали два человека из разных машин. С места аварии их увезла "скорая".

Предварительно, водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где ударил Honda. Последний отлетел в сторону и зацепил Lotsman. В салоне автобуса находились пассажиры, однако они не пострадали.

Известно, что мужчина, который находился за рулем "немца", был пьян. Он прошел освидетельствование в больнице. Прибор показал 2,30‰, что в 11 раз превышает норму.

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