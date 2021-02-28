В Днепре устроили стрельбу в кафе: задержаны 15 человек

В воскресенье, 28 февраля, в Днепре неизвестные устроили стрельбу в кафе по ул. Высоковольтная. Полиция задержала 15 человек.

Как сообщила Национальная полиция в Днепропетровской области, в результате инцидента никто не пострадал. Предварительно, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия.

Отмечается, что неизвестные повредили также авто, припаркованное возле заведения.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжается следствие.

Напомним, 25 февраля в Киеве произошла перестрелка возле строительной площадки, расположенной на улице Ямская. Неизвестные стреляли в воздух, после чего скрылись в неизвестном направлении. Для задержания правонарушителей в столице была введена специальная операция. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время спецоперации задержали девять человек, которые связаны с "Оппозиционной платформой – За жизнь". Их подозревают в стрельбе, которая произошла возле стройки.

Во время обыска автобуса возле офиса партии были найдены ружья, ножи, пистолеты, шлемы и бронежилеты. По словам нардепа Ильи Кивы, оружие зарегистрировано и в нем резиновые пули.

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