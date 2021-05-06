В Днепре условный срок дали живодерке, сбросившей кошку с 8 этажа. Фото 18+
В Днепре девушке-живодеру, которая на глазах соседей выбросила кошку с восьмого этажа, дали два года условного срока.
Как передает dnepr.info, убийство животного произошло 21 марта в Самарском районе. Шансов выжить у домашнего питомца не было, он умер на месте.
Отмечается, что трехцветную пушистую кошку девушка выбросила из окна дома на улице Липовой, 20.
На суде обвиняемая признала свой поступок. Она сказала, что сорвалась, потому что кошка справила нужду в ее кровати. Девушка полностью признала свою вину и раскаялась.
Суд назначил один год ограничения свободы, заменив решение на два года испытательного срока.
Осужденной также запретили выезжать за пределы страны в течение двух лет, без согласования с уполномоченным органом.
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