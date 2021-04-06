В Днепре умерла роженица с COVID-19: ребенка удалось спасти

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова 5 апреля умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко у себя в Facebook. В комментарии "Суспільне" медик рассказал, что у женщины было 90% поражения легких.

Роженице сделали кесарево сечение, после его она три недели находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Тяжело переносят беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы", – объяснил Рыженко.

По его словам, женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Поэтому спасти и женщину, и ребенка становится очень тяжело.

Рыженко добавил, что в больнице есть еще шесть "тяжелых" рожениц с коронавирусом, у них от 60% до 90% поражения легких. При этом их дети родились здоровыми.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, реанимация в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова переполнена больными коронавирусом. Там находятся 118 пациентов, из них 24 – крайне "тяжелые", а шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.