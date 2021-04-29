В Днепре умер школьник, которого на "зебре" сбила водитель Peugeot

В больнице Днепра скончался школьник, которого ранее сбила на пешеходном переходе водитель Peugeot.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный", ребенок так и не вышел из комы. Мальчику было 12 лет.

Отмечается, что врачи сделали все, что было в их силах для спасения подростка, но, к сожалению, он не смог оправиться от полученных в результате наезда авто травм.

Что касается девочки, которая была рядом с погибшим мальчиком в момент ДТП и также пострадала, то она до сих пор находится в коме. Медики оценили ее состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, трагедия произошла 22 апреля в селе Братское на Днепропетровщине. Сразу после ДТП шестиклассников Светлану и Константина госпитализировали. Мальчику врачи удалили часть черепа. Операция тогда прошла успешно, но медики не давали никаких прогнозов из-за крайне тяжелого состояния пациента. Что касается девочки, то у нее диагностировали множественные внутренние повреждения.

Известно, что за рулем Peugeot 308, который сбил детей, была 27-летняя женщина. Удар был такой силы, что в машине разбились фара, бампер, лобовое стекло, а также погнулся капот. Вероятно, машина ехала на большой скорости. Подозреваемую полиция задержала на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина сбила детей, когда они возвращались со школы. Всего дорогу переходило четверо пешеходов, однако двоим удалось отскочить. После наезда на жертв авто проехало еще несколько метров и лишь затем остановилось.