В Днепре умер ребенок, пострадавший в ДТП с фурой

В Днепре в областной детской больнице умер маленький Даниил, который 23 сентября вместе с родителями попал в смертельную аварию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова. Врачи боролись за жизнь мальчика больше двух недель.

Состояние ребенка после ДТП было очень тяжелым, медики не давали никаких прогнозов. Даниил находился без сознания и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Команда врачей провела мальчику несколько сложных операций, однако спасти малыша не удалось.

20-летняя мать Даниила скончалась в реанимации. 24-летний отец мальчика выжил, он до сих пор находится в больнице, но уже идет на поправку. Волонтеры собирают средства, чтобы помочь семье с похоронами:

номер карты 4149 4390 4384 0002 (Довганич И.И – дядя умершего ребенка).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в детской областной клинической больнице врачи боролись за жизнь ребенка, который получил тяжелые травмы в ДТП на трассе в Петриковском районе.