В Днепре у девушки украли урну с прахом ее матери прямо из квартиры

Несколько дней назад в Днепре злоумышленники ограбили квартиру местной жительницы.

Грабители вынесли из дома девушки не только ценное имущество, но и дорогие как память вещи. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пострадавшая горожанка Марина Жидких.

Кроме денег и техники, которые потерпевшая уже не надеется вернуть, домушники похитили вещи, принадлежавшие умершей матери Марины. В частности, из квартиры была украдена урна, в которой хранился ее прах.

"Как многие знают, в 2017 году не стало моей мамы, это случилось в другой стране, где она проживала в последние годы жизни. Все что у меня осталось в память о ней – несколько ее личных вещей, которые мне удалось привезти, и маленькая урна с прахом", – написала девушка.

Кроме урны, злоумышленники украли ювелирные украшения скончавшейся женщины, ее парфюм, фото, хранившееся в кошельке, ее украинский паспорт и свидетельство о рождении, а также камеру, в сумке которой лежали кассеты и карты памяти со старыми семейными фотографиями.

"Мне очень больно, я будто потеряла маму снова", – написала расстроенная днепрянка.

Горожанка попросила всех неравнодушных распространить данную информацию. Она надеется, что урну с прахом могли выбросить и ее еще можно найти. Обратилась она и к самим грабителям:

"Если она по-прежнему у них и каким-то образом, информация до них доберется — Я ЗАПЛАЧУ ДЕНЬГИ, ВЕРНИТЕ!" – отметила Марина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мужчина пропал в свой день рождения. Его разыскивают с 18 октября.