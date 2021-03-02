В Днепре "тяжелый" больной COVID-19 пытался покончить с собой, перерезав горло

В Днепре 54-летний мужчина с тяжелым течением коронавирусной болезни пытался покончить с собой, перерезав горло ножом. У него поражено 95% легких, возникли осложнения и он был прооперирован для установки плевральных дренажей.

Пациент COVID-отделения одной из городских больниц хотел прекратить свои страдания. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение и зашить порез, рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко у себя в Facebook.

Мужчина заболел 12 февраля и был госпитализирован с двусторонним пневмотораксом. Сейчас пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина лежит реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

"История одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией", – сказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США пациентка 150 дней болела коронавирусом. Женщина попала в больницу с тяжелым течением COVID-19 и пневмонией в июле 2020 года, а выздоровела в ноябре.