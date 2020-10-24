В Днепре тяжелобольной мужчина застрелился из ружья

В четверг днем, 22 октября, в Днепре на улице Желтоводской один из местных жителей покончил жизнь самоубийством.

Соседи услышали звук выстрела в одном из домов и около 15:00 сообщили об этом в полицию, передает "Информатор".

На место происшествия прибыли правоохранители. Они установили, что 39-летний мужчина наложил на себя руки. По предварительным данным, погибший страдал онкологическим заболеванием. Он выписался из больницы и, вернувшись домой, достал из сейфа ружье и выстрелил себе в голову.

Все детали и причины трагедии на данный момент выясняются.

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