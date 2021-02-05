В Днепре тело новорожденного нашли в выгребной яме

На территории частного дома в Днепре поисковая собака полиции нашла в выгребной яме тело новорожденного мальчика.

Об этом сообщает "Телеграф". В указанном домовладении проживает 40-летняя женщина, которая якобы должна была выносить ребенка как суррогатная мать для другой семьи. Она поступила в больницу с осложнениями после домашних родов 30 января, но малыша при ней не оказалось. С того момента правоохранители и начали его искать.

Роженица утверждала, что согласилась выносить чужого ребенка за 500 тыс. гривен. Однако когда 27 января младенец появился на свет, то посредница якобы забрала его, не рассчитавшись. При этом никаких документов, подтверждающих сделку, женщина полиции не предоставила. Согласно ее показаниям, муж и взрослый сын от предыдущего брака о беременности ничего не знали и даже не догадывались.

Что касается общения с посредницей, то роженица заявила, будто та возила ее на обследование в клинику, но название этого медучреждения неизвестно. Однако правоохранительные органы предположили, что все эти показания могли быть ложными и не исключили, что женщина убила новорожденного. Поэтому они начали искать место вероятного захоронения. В итоге 4 февраля тело мальчика таки обнаружили.

В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где был найден пакет с останками новорожденного. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Женщина, в свою очередь, призналась, что придумала историю с "суррогатным" материнством , чтобы скрыть смерть ребенка.

Следовательно, правоохранители переквалифицировали уголовное производство с "торговли людьми" на "умышленное убийство". Роженица до сих пор находится в больнице, поэтому подозрение ей еще не вручили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в морге при больнице имени Мечникова в Днепре роженице выдали тело ее умершего при преждевременных родах ребенка в пакете с мусором.