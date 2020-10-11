В Днепре таксист уснул за рулем и влетел в маршрутку, есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 11 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Hyundai службы такси Uklon и Mercedes Sprinter.

Авария случилась у въезда на Центральный мост около 7:05. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Со слов полицейских, таксист уснул за рулем авто прямо во время движения. Легковушка вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с междугородней маршруткой.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров микроавтобуса. Сильнее всех травмировалась женщина, которая сидела рядом с водителем Mercedes.

Все потерпевшие были госпитализированы в больницу. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

В Днепре столкнулись Hyundai службы такси Uklon и Mercedes Sprinter. Информатор

Водитель такси уснул за рулем . Информатор

Авария случилась на Слобожанском проспекте. Информатор

В результате пострадали шестеро человек. Информатор

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