В Днепре сына завуча элитной школы обвинили в избиении девочки: ребенку зашивали голову. Фото 18+

Учитель из Днепра Татьяна Журинская рассказала, якобы ее дочке разбил голову сын завуча Анны Осиповой.

По словам педагога, после инцидента ее дочь Кристину пытались сделать виновной, а затем устроили травлю в соцсетях ее семьи. Подробности происшествия в днепровской частной школе STEAM Журинская описала в Facebook.

"19 ноября во время большого перерыва мне позвонила учительница изобразительного искусства Виктория Рудольф и без предварительных разъяснений попросила у меня разрешения зашить рану на голове моей дочери без моего присутствия. Уверяла меня в том, что рана пустяковая, доктор хороший, и мне не нужно приезжать. Я не согласилась, и тут же оказалась в отделении нейрохирургии на Космической. Там мне в руки упала дочь в залитом кровью одежде с огромной раной на голове, без значительной пряди волос, и сквозь рыдания рассказала, что пришла на перемене к подруге Оле в класс", – поделилась педагог.

Учитель рассказала, что в классе был Матвей Осипов – сын завуча школы STEAM Анны Осиповой. По ее словам, мальчику не понравилось, о чем разговаривали девочки, и потребовал, чтобы Кристина вышла из класса.

"Оказывается, девочка, которая почти два месяца просидела неподвижно в гипсе, умеет ходить, говорить, да еще и смеет шутить. Кристина в шутку попросила сказать это вежливо. В ответ Матвей бросил в нее стул, а когда попал, взял чашку и ударил по голове… Шов длиной 7 см. Нейрохирург предупредил, что удар был очень сильным и рана гораздо сложнее, чем показалась на первый взгляд. Чашка срезала часть волос во время удара. Еще часть волос срезал нейрохирург при оказании помощи", – отмечала Журинская.

Педагог продолжила, что, будучи еще в больнице, она узнала, что ее с мужем уволят, если они подадут заявление в полицию.

"Когда мы вернулись за вещами, администрацией школы, со мной и мужем была проведена "разъяснительная беседа". В ходе которой нам было сказано, что Матвей Осипов, сын завуча старшей школы, неагрессивный мальчик, а Кристина виновата сама, потому что спровоцировала его. В ультимативной форме было заявлено, что Матвей продолжит учиться в школе, а его мать продолжит руководить. А нас отправили в принудительный отпуск", – писала учитель.

Журинская добавила, что администрация школы проводила беседы с детьми и сотрудниками, сделав Кристину виновной в том, что ее избили.

"Но администрации школы этого показалась недостаточно, они не остановились на том, что оставили Кристину избитой и виноватой, без каких-либо извинений со стороны школы или нападающего. Теперь была организована травля с участием группы людей, которые от имени администрации школы STEAM методично проходят весь список наших друзей в Facebook, рассказывая тонны лжи о том, какие Татьяна и Рустам отбросы, а Кристина – лгунья, что терроризировала несчастного мальчика с первого дня обучения", – акцентировала она.

Также для "Телеграфа" пострадавшая девочка рассказала детали происшествия в школе. С ее слов, Осипов нанес удар внезапно и сильно, что у нее аж загудело в голове.

"Мы никого не обсуждали, шутили с ней между собой, а он встрял в разговор. Я вообще никак не отреагировала на его слова. И тут он говорит мне: "Выйди отсюда!". Я ему в шутку сказала: "А "волшебное" слово?", на что он пригрозил, если я сейчас не выйду, то кинет в меня стул... И кинул. Но я успела оттолкнуть стул рукой. Тогда он взял чашку и ударил меня по голове", – вспоминал ребенок.

Отмечается, что после случившегося ни от Матвея, ни от его мамы или школьного руководства никаких извинений не последовало. Издание пишет, что связаться с Анной Осиповой им не удалось, а позицию школы по этому вопросу обещали озвучить в ближайшее время. Но по состоянию на 30 ноября этого не случилось. Также добавим, что нет подтверждения того, что происшествие случилось в классе школы.

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