В Днепре столкнулись Toyota и Lexus. Фото ДТП

В среду, 14 октября, на Донецком шоссе столкнулись две иномарки.

Водитель Toyota не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Lexus, который стоял на светофоре, сообщает Днепр Оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предположительно, водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Автомобили получили незначительные механические повреждения, авария обошлась без пострадавших. На месте работали сотрудники патрульной полиции, все детали происшествия выясняются.

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