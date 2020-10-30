В Днепре столкнулись Geely и Mercedes. Фото

Яна Коваль Происшествия 11:01, 30.10.2020

В четверг, 29 октября, в Днепре на улице Галицкого произошла авария с участием Geely CK и Mercedes-Benz Vito.

Водитель автомобиля Geely при повороте выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, сообщает "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии машины получили механические повреждения с материальным ущербом.

Пострадавших в происшествии нет. На месте работали сотрудники полиции, которые составили на водителя Geely протокол по 124. ст. КУпАП за нарушение правил дорожного движения.

Столкнулись Geely CK и Mercedes-Benz Vito.
Днепр Оперативный
Авария произошла на улице Галицкого.
Днепр Оперативный
Пострадавших в ДТП нет.
Днепр Оперативный
На месте событий работала патрульная полиция.
Днепр Оперативный

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Кривом Роге пьяный водитель сбил двух подростков на "зебре". Парни переходили дорогу по пешеходному переходу.

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Днепр Происшествия

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