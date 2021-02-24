В Днепре спецназ попутал адреса и провел жесткий обыск в другом доме: избитому владельцу выплатят 1 млн грн

Суд в Днепре обязал государство компенсировать 1 млн гривен семье, в дом которой по ошибке ворвались полицейские с обыском, перепутав адреса.

Правоохранители не пытались попасть в дом мирно, а сразу сломали откаточный повод для ворот, установленную во дворе видеокамеру и входные двери (которые были открыты), а также избили владельца, который как раз принимал душ. Об этом говорится в решении Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра.

Инцидент произошел 26 июня 2020 года около 07:00. Спецназовцы ГУНП в Днепропетровской области ворвались на территорию частного хозяйства без объяснений причин своего появления, без предъявления удостоверений и без предъявления постановления суда на проведение обыска, сказано в постановлении.

Владелец дома как раз находился в душевой кабине. Его оттуда вытащили силой, голого бросили на пол и избили. На плитке под прицелом автомата он пролежал пролежал примерно 45 минут.

Адвокаты мужчины заявили, что это можно приравнять к избиению, пыткам и издевательствам.

Пострадавший, который и сам является адвокатом, сообщал следователям, что они ошиблись адресом, но те все про провели обыск в кабинете мужчины.

Оперативная группа покинула дом только после того, как домой вернулась жена пострадавшего и показала оригиналы документов о праве собственности.

Отмечается, что после инцидента у пострадавшего юриста болели ребра и спина. Мужчине пришлось объяснять, что он не вор, и оправдываться перед соседями, а обыски могли навредить его деловой репутации.

Кроме того, на следующий день после проведения обыска владельцы дома обнаружили, что из ящичка в гардеробной комнате, расположенной на втором этаже, исчезли 20 тысяч долларов. Пострадавший обратился в суд по поводу выплаты возмещения за причиненный моральный и материальный ущерб.

Суд постановил взыскать с Государственного бюджета путем списания средств с единого казначейского счета в пользу пострадавшего адвоката на возмещение морального вреда 1 млн гривен.

Фрагмент судебного постановления:

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