В больнице Днепра спасают жизнь избитой 3-летней девочки: ребенок в коме и может остаться инвалидом

В больнице Днепра спасают 3-летнюю Кристину, которая получила множественные переломы, синяки и кровоизлияния по всему телу в результате избиения. Девочка находится в коме, ее готовят уже к третьей сложной операции.

Как сообщается в сюжете ТСН от 14 июня, ребенок попал к медикам в тяжелом состоянии: без сознания, с судорогами, параличом конечностей и огромными синяками, сломанной ключицей и закрытой черепно-мозговой травмой. Тот характер травм, которые были у ребенка, свидетельствует о жестоком обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чтобы спасти жизнь девочки, врачи сделали экстренную трепанацию черепа, но от прогнозов пока воздерживаются. Сохраняется большая вероятность, что травмы могут привести к инвалидности.

"Сделана трепанация черепа и удалена гематома. К сожалению, сейчас динамика не очень положительная. Потому что отмечается вторичный отек", – рассказал заведующий детского нейрохирургического отделения Владимир Агафонов.

Известно, что скорую к малышке вызвала 25-летняя мать Кристины Светлана. Правоохранителям она рассказала, что девочку похитил и избил ее биологический отец, который живет отдельно. Позже она почему-то отказалась от обвинений и якобы несколько раз меняла показания. Женщина в итоге стала одной из подозреваемых.

В полиции рассказали, что родители избитой девочки к уголовной ответственности ранее не привлекались.

Односельчане родителей не верят, что те могли избить дочь. Соседи рассказали, что Светлана и ее бывший муж, 35-летний Александр, безработные. Последний подрабатывал, где мог, а жена занималась воспитанием.

В другом селе, куда недавно переехала Светлана с дочерью, ребенка на улице почти не видели и о новых жильцах практически ничего не знают.

"Данная семья на учете не состояла, никаких сообщений не поступало о том, что они находятся в сложных жизненных обстоятельствах", – заявил со своей стороны начальник службы по делам детей Алексей Гречанов.

Виновному в избиении ребенка грозит до 8 лет заключения. Но пока правоохранители отпустили и мать, и отца домой. Детали инцидента выясняются.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Полтавой в Щербановском лицее 8-летний мальчик пытался выпрыгнуть из окна из-за драки и буллинга. В итоге ребенок получил синяки, а его мама Наталья Мироненко утверждает, что "таким своего сына еще не видела". Она захотела перевести школьника в другое учебное учреждение.