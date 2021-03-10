В Днепре спасают парализованного бойца ВСУ: пуля снайпера навылет пробила голову

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова врачи спасают 32-летнего бойца ВСУ со снайперским ранением. Пуля 5 марта навылет пробила голову Владислава вблизи Красногоровки в Марьинском районе Донецкой области.

Об этом у себя в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко. Он уточнил, что пуля сильно повредила левое полушарие мозга.

"Входное отверстие в теменной, а выходной – в затылочной области... в Мечникова доставлен бортом в коме. Немедленно взят в операционную. Нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга. Все эти дни шла борьба за жизнь", – написал Рыженко.

Врач отметил, что 9 марта состояние бойца удалось стабилизировать, угрозы для жизни нет. Однако вся правая половина тела мужчины остается парализованной.

"К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти. Владислав может разговаривать и понимает речь. Впереди длительное лечение и реабилитация", – добавил Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в результате вражеского прицельного обстрела по ВСУ из снайперского оружия в пригороде Марьинки 5 марта украинский защитник получил ранение. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.