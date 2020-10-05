В Днепре спасатели во время пожара вынесли на руках троих детей. Фото и видео

В Днепре 4 октября произошел крупный пожар на улице Чернышевского. Огонь охватил подвальное помещение жилого дома.

Происшествие случилось в 22:40. На место сразу же прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении четырехэтажного многоквартирного дома.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения по лестничной клетке вынесли на руках троих детей: 15-летнего мальчика, 3-летнюю и годовалую девочек.

В результате пожара огонь уничтожил доски и мусор на площади 30 м. кв. Погибших и пострадавших нет.

Отметим, что пожар локализован в 22:59 и ликвидирован в 23:24.

К тушению пожара были привлечены семь человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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