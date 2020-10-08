В Днепре рухнул дом с хозяином внутри. Фото и видео

Алина Рашевская Происшествия 08:45, 8.10.2020 Обновлено: 09:21, 8.10.2020

В четверг, 8 октября, в Днепре на улице Генерала Воливача рухнул частный жилой дом.

Инцидент случился около 3:53. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На момент обрушения в помещении находился 47-летний хозяин двухэтажки. Его госпитализировали в городскую больницу №2 с ожогами рук и лица 1-й степени и ссадинами.

В Днепре рухнула двухэтажка.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Внутри находился хозяин.
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина с COVID-19 родила здорового ребенка.

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Днепр Происшествия

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