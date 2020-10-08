В Днепре рухнул дом с хозяином внутри. Фото и видео

В четверг, 8 октября, в Днепре на улице Генерала Воливача рухнул частный жилой дом.

Инцидент случился около 3:53. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На момент обрушения в помещении находился 47-летний хозяин двухэтажки. Его госпитализировали в городскую больницу №2 с ожогами рук и лица 1-й степени и ссадинами.

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