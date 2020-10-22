В Днепре разоблачили хакера, который продавал персональные данные людей перед выборами

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенника, который накануне местных выборов продавал персональную базу данных граждан.

Злоумышленник осуществлял это на хакерском форуме, сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей".

Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом в "даркнете" накануне проведения выборов. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей.

Так, оперативники СБУ установили личность злоумышленника. Также правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

На данный момент продолжается досудебное следствие и устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", которые приобрели персональные данные избирателей.

Кроме того, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрениях по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре накрыли "колл-центр", который списывал со счетов горожан крупные суммы. Злоумышленники представлялись банковскими сотрудниками.