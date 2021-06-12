В Днепре расстреляли машину с водителем. Видео ЧП

В Днепре на Сичеславской Набережной неизвестный мужчина на BMW без номерных знаков открыл стрельбу по припаркованному авто Nissan. Водитель находился внутри.

Происшествие случилось в ночь на субботу, 12 июня, возле ночного клуба "Рио". Об этом сообщает издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео момента ЧП зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра. В момент обстрела мужчина находился в салоне Nissan, он не пострадал. Нападавший мужчина на BMW скрылся в неизвестном направлении. Известно, что выстрелы производились из пневматического оружия в промежутке с 3:20 до 3:26.

Видео дня

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