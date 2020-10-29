В Днепре пьяный мужчина взорвал гранату под двором возлюбленной.

В среду, 28 октября, в Днепре на улице Юрия Кондратюка прогремел взрыв.

Как сообщает "Днепр оперативный", взрывное устройство сдетонировало под двором частного дома. Его подбросил пьяный мужчина, пришедший в гости к возлюбленной.

Незнакомца, который стоял у ворот двора, заметила его хозяйка. Женщина возвращалась домой с работы, когда к ней подошел неизвестный и потребовал, чтобы к нему вышла ее сестра, которая якобы является его девушкой. В руках у него был предмет темно-зеленого цвета, похожий на гранату.

Испугавшись, горожанка попыталась убежать, на что мужчина начал ей угрожать и сказал, что бросит гранату во двор, если не увидит ее сестру. Женщина спряталась в доме, в котором на тот момент находился малолетний ребенок, и услышала, как на улице прогремел громкий взрыв.

По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили дыру от взрыва в заборе соседнего дома, а также следы повреждений на газовой трубе. Неподалеку была найдена чека от гранаты.

Во время взрыва никто не пострадал. Полиция выясняет все подробности инцидента и активно ищет злоумышленника.

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