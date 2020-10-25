В Днепре пьяный мужчина стрелял в женщину с ребенком

Вечером в субботу, 24 октября, в Днепре на проспекте Героев нетрезвый мужчина устроил стрельбу.

В результате этого едва не пострадала женщина, которая вместе с ребенком ждала возвращения мужа из магазина. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Горожанка утверждает, что со стрелком она не знакома. Какого-либо конфликта накануне случившегося также не было. Услышав выстрел, женщина позвала на помощь и попыталась спрятаться.

На крики прибежали муж потерпевшей и прохожий. Мужчины догнали и поймали стрелка.

По приезде полиции злоумышленник уже лежал на земле, а сверху его держали двое мужчин. Лицо стрелка было покрыто многочисленными гематомами. Неподалеку лежал пистолет.

Задержанного доставили в отделение полиции. Все подробности инцидента устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре тяжелобольной мужчина застрелился из ружья.