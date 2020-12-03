В Днепре пьяный коп ввязался в драку в заведении и подстрелил мужчину. Фото 18+

В Днепре пьяный инспектор Управления патрульной полиции области ввязался в драку и подстрелил работника развлекательного заведения.

Копу сообщили о подозрении по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Об этом сказано на сайте Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел ночью 28 ноября. По предварительной информации, в заведении возник конфликт между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и полицейский.

Последний вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при множестве свидетелей нанесли потерпевшему удары руками и ногами. После этого они несколько раз выстрелили в мужчину.

Начальник службы охраны заведения попал в больницу с тяжелыми телесными поврежденими.

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Октябрьский районный суд города Полтава избрал полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Копу грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Городок Хмельницкой области неизвестный открыл стрельбу, предположительно из гладкоствольного оружия, на территории автомойки и ранил двух человек.