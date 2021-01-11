В Днепре пьяная водитель бросала в полицию пиво и снимала видео в TikTok

В Днепре 10 января полицейские остановили авто с пьяной женщиной за рулем за нарушения правил дорожного движения. Она сопротивлялась при задержании и бросила в патрульного бутылкой пива.

Инцидент произошел в центре города около шести утра, сообщает "Х**вый Днепр" в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях под публикацией написали, что водитель вместе с пассажиром снимали происходящее для социальной сети TikTok. Там запись набрала уже около 20 тысяч просмотров.

На видео пьяная 30-летняя женщина одета в балаклаву, нецензурно выражается и утверждает, что полицейские били ее и не дали право на адвоката. По ее словам, на место инцидента приезжала скорая. Водителя снимает мужчина, который смеется на фоне.

Пользователи оставили сотни негативных комментариев под видео. Днепряне написали, что полицейские не заслужили такого отношения, а женщина вела себя неадекватно.

В Национальной полиции Днепропетровской области пока никак не комментировали инцидент. Однако, по словам очевидцев, пьяную женщину доставили в отделение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве пьяный сотрудник Национальной полиции Украины на автомобиле Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes и влетел в забор.