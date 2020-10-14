В Днепре пропавшего без вести мужчину нашли мертвым

В понедельник, 12 октября, в Днепре на жилмассиве Игрень нашли тело 35-летнего Александра Тертыша, который находился в розыске.

Мужчина пропал без вести еще 3 октября. Горожанина нашли в лесополосе недалеко от садового товарищества "Зеленый склон", сообщает "Информатор".

Тело Александра обнаружил местный житель, который собирал грибы возле своей дачи. Из одежды на погибшем было только нижнее белье. Предварительно известно, что на его теле было множество синяков и ссадин.

Причина смерти мужчины на данный момент неизвестна, ее установят после проведения экспертизы. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре разыскивали пропавшего без вести 35-летнего Александра Тертыша.