В Днепре произошло смертельное ДТП с фурой. Фото и видео

В четверг, 6 мая, на Донецком шоссе в Днепре автомобиль Mitsubishi врезался в грузовик DAF. Водитель легковушки погиб на месте.

Авария произошла около 22:00 возле "Агро-Союза", сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации от полиции, обе машины двигались по Донецкому шоссе со стороны Подгородного. Водитель фуры остановился в левом ряду, чтобы совершить разворот. В этот момент в грузовик сзади врезался Mitsubishi, после чего авто развернуло. Удар пришелся на водительскую сторону.

На месте работали патрульные и спасатели, также прибыл следователь по ДТП. Они установят все обстоятельства аварии.

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