В Днепре произошло смертельное ДТП с 5 авто: видео аварии

В ночь на 11 ноября в Днепре произошло смертельное ДТП происшествие с участием пяти автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, в аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Столкновение авто случилось на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района.

Спасатели рассказали, что автомобиль Infiniti под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda.

"В результате столкновения Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, Audi под управлением гражданина 1995 года рождения, Mazda под управлением гражданина 1997 года рождения и Mazda, за рулем которой находился гражданин 1997 года рождения", – отмечено в информации.

В результате ДТП пострадали два человека, пассажирка Honda от полученных травм погибла на месте. Водитель Honda и пассажир Infiniti были госпитализированы.

По информации "Днепр оперативный", водитель Infiniti был в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работали сотрудники ГСЧС, врачи и патрульная полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на Донецком шоссе около ТРЦ "Караван" произошла авария с участием трех автомобилей.