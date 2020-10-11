В Днепре произошел пожар в студенческом общежитии. Фото и видео

Алина Рашевская Происшествия 13:36, 11.10.2020 Обновлено: 13:44, 11.10.2020

В субботу, 10 октября, в Днепре в общежитии Строительной академии на улице Моссаковского произошел пожар.

Возгорание возникло в одной из комнат на четвертом этаже здания. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщение о происшествии поступило на линию "101" около 19:18. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей. К приезду пожарных огонь успел уничтожить все вещи, которые находились внутри комнаты. Частично повреждены также стены коридора и двух соседних комнат.

На ликвидацию пожара чрезвычайникам потребовалось около получаса. В результате инцидента никто не пострадал.

В Днепре горело общежитие Строительной академии
Информатор
Полыхала комната на 4-м этаже
Информатор
На место направили спасателей
Информатор
В результате пожара никто не пострадал
Информатор
Площадь возгорания составила 30 м. кв.
Информатор
Пожар ликвидировали спустя полчаса
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в руках у 5-летнего ребенка взорвалась страйкбольная граната.

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Днепр Происшествия

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