В Днепре произошел пожар в студенческом общежитии. Фото и видео

В субботу, 10 октября, в Днепре в общежитии Строительной академии на улице Моссаковского произошел пожар.

Возгорание возникло в одной из комнат на четвертом этаже здания. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщение о происшествии поступило на линию "101" около 19:18. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей. К приезду пожарных огонь успел уничтожить все вещи, которые находились внутри комнаты. Частично повреждены также стены коридора и двух соседних комнат.

На ликвидацию пожара чрезвычайникам потребовалось около получаса. В результате инцидента никто не пострадал.

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