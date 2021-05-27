В Днепре прохожие руками поднимали автомобиль, который перевернулся после столкновения. Видео смертельного ДТП 18+

В Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся Hyundai. Предварительно, он столкнулся с автомобилем Lexus.

Авария случилась на перекрестке Драгоманова и Грушевского27 мая. Как сообщает "Информатор", один человек погиб и еще один получил травмы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Предварительно, водитель Lexus двигался по Грушевского в сторону тупика четвертого трамвая. Водитель Hundai выезжал с Драгоманова, вероятно, не пропустил Lexus, вследствие чего и произошло ДТП", – пишет издание.

Отмечается, что водитель Lexus отделался травмами и смог выбраться из машины, а вот водитель Hundai – погиб.

На обнародованных в местных Telegram-каналах кадрах видно, что прохожим удалось поднять автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая на трассе Н-31 Днепр – Решетиловка в Днепропетровской области лоб в лоб столкнулись Mercedes и Geely. В ДТП тогда пострадали четыре человека.