В Днепре прохожие руками поднимали автомобиль, который перевернулся после столкновения. Видео смертельного ДТП 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Происшествия
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1,2 т.
В Днепре прохожие руками поднимали автомобиль, который перевернулся после столкновения. Видео смертельного ДТП 18+

В Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся Hyundai. Предварительно, он столкнулся с автомобилем Lexus.

Авария случилась на перекрестке Драгоманова и Грушевского27 мая. Как сообщает "Информатор", один человек погиб и еще один получил травмы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Водитель Hyundai погиб.

"Предварительно, водитель Lexus двигался по Грушевского в сторону тупика четвертого трамвая. Водитель Hundai выезжал с Драгоманова, вероятно, не пропустил Lexus, вследствие чего и произошло ДТП", – пишет издание.

На место прибыла скорая.

Отмечается, что водитель Lexus отделался травмами и смог выбраться из машины, а вот водитель Hundai – погиб.

Также пострадал водитель Lexus.

На обнародованных в местных Telegram-каналах кадрах видно, что прохожим удалось поднять автомобиль.

ДТП произошло на перекрестке Грушевского и Драгоманова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая на трассе Н-31 Днепр – Решетиловка в Днепропетровской области лоб в лоб столкнулись Mercedes и Geely. В ДТП тогда пострадали четыре человека.

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