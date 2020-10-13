В Днепре при взрыве газовой плиты обгорела женщина. Фото и видео ЧП
Во вторник, 13 октября, в Днепре на улице Днепрельстановской взорвалась газовая плита в летней кухне на территории частного домовладения.
Ударная волна разрушила несколько стен постройки. В момент взрыва в помещении находилась 82-летняя женщина, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В результате происшествия пенсионерка получила тяжелые ожоги ног и рук. Потерпевшую госпитализировали в городскую больницу №2. На месте работали семеро чрезвычайников и две единицы техники.
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