В Днепре посреди проспекта нашли тело мужчины

В среду, 21 октября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого прохожие обнаружили мужчину, который неподвижно лежал на земле посреди тротуара.

Каких-либо признаков жизни он не подавал. На место вызвали полицию и "скорую", сообщает Информатор.

Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть мужчины. Документов при себе у него не было. На вид мужчине около 50 лет. Врач предположили, что у него оторвался тромб. Точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.

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