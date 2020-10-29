В Днепре попавшее в ДТП авто вылетело на тротуар и сбило двух пешеходов. Фото

Алина Рашевская Происшествия 19:35, 29.10.2020

В четверг, 29 октября, в Днепре на перекрестке улиц Паникахи и Тополиной столкнулись Mitsubishi и Hyundai.

От удара Hyundai вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов, после чего въехал в киоск. Как сообщает Информатор, в результате аварии пострадали девушка и женщина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потерпевших госпитализировали в больницу № 16. Предварительно, они получили ушибы.

Информатор
Информатор
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спасателя из Днепропетровщины подозревают в серии автоподжогов в центре Одессы.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Зеленский потребовал от Конституционного суда "вразумительных пояснений"

Глава КС купил в оккупированном Крыму участок и не задекларировал его – СМИ

Ушли вслед друг за другом: коронавирус убил всю семью доктора из Винницы. Эксклюзив

Порошенко жестко отреагировал на решение КСУ: кто разрушает безвиз, пусть путешествует в Магадан

Травля в маршрутке Славянска из-за украинского языка: скандалисткой оказалась кандидат в депутаты