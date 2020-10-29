В Днепре попавшее в ДТП авто вылетело на тротуар и сбило двух пешеходов. Фото

В четверг, 29 октября, в Днепре на перекрестке улиц Паникахи и Тополиной столкнулись Mitsubishi и Hyundai.

От удара Hyundai вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов, после чего въехал в киоск. Как сообщает Информатор, в результате аварии пострадали девушка и женщина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потерпевших госпитализировали в больницу № 16. Предварительно, они получили ушибы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спасателя из Днепропетровщины подозревают в серии автоподжогов в центре Одессы.