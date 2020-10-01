В Днепре полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину. Фото
В Днепре разыскивают без вести пропавшего Ткачука Сергея Ярославовича.
Мужчина пропал еще 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.
46-летний Сергей Ткачук приехал на работу в Днепр и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 43-47 лет, рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.
Был одет: футболка синего цвета, джинсы синего цвета, кепка светло-серого цвета.
Всем, кому известно о местонахождении мужчины, просим сообщить по телефонам: "102", (098) 242 58 03, (050) 948 53 23 или другим удобным для Вас способом.
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