В Днепре полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину. Фото

В Днепре разыскивают без вести пропавшего Ткачука Сергея Ярославовича.

Мужчина пропал еще 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

46-летний Сергей Ткачук приехал на работу в Днепр и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 43-47 лет, рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.

Был одет: футболка синего цвета, джинсы синего цвета, кепка светло-серого цвета.

Всем, кому известно о местонахождении мужчины, просим сообщить по телефонам: "102", (098) 242 58 03, (050) 948 53 23 или другим удобным для Вас способом.

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